Einen Müllberg haben Unbekannte in der Nacht auf Dienstag in einem Zelt auf dem Sparkassenparkplatz hinterlassen. Laut Polizei wurden dort mehrere gelbe Säcke mit Verpackungsmüll verteilt. Außerdem stellten die Beamten Hinweise auf einen kleineren Brand fest. Die Ermittlungen wurden aufgenommen. Zeugenhinweise nimmt die Polizei unter Telefon 06343 93340 und 06341 287-0 oder per Mail an pibadbergzabern@polizei.rlp.de entgegen.