Kennen Sie Hitchcocks „Die Vögel“? Das soll angeblich ein Horrorfilm sein. Ist aber nur Kinderkram gemessen an dem, was sich täglich am Himmel über Landau abspielt. Dort erdreisten sich Saatkrähen, mit Körperanfang und -ende Lebensäußerungen von sich zu geben. Das ist der echte Horror, Nerven zerfetzend und Autos zerstörend, wenn man den Menschen auf Facebook Glauben schenkt. Umweltdezernent Lukas Hartmann soll deshalb Autowäschen bezahlen, fordert eine Geschädigte und bekommt dafür viel Beifall. Denn die Grünen sind bekanntlich an allem schuld. Dass der Bundesrat (in dem, es sei zur Sicherheit gesagt, nicht die Grünen dominieren) keinerlei Anstalten macht, die Saatkrähe als jagdbares Federvieh einzustufen, geht bei den meisten, die sich echauffieren wollen, völlig unter. So wird uns also wohl nur noch bleiben, alle Nistbäume abzukratzen, oder die Garage aufzuräumen. Aber Letzteres wäre ja nun wirklich eine Zumutung.