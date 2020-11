Zwei Seniorinnen aus Edenkoben sind am Mittwoch gegen 16 nicht auf Telefonbetrüger reingefallen. Wie die Polizei Edenkoben mitteilt, riefen die unbekannten Täter die Damen an und sagten ihnen, dass ein nahes Familienmitglied einen tödlichen Verkehrsunfall verursacht habe und nun ins Gefängnis müsse. Die Frauen könnten das durch die Zahlung einer fünfstelligen Summe verhindern. Beide Seniorinnen erkannten die Betrugsmasche sofort und beendeten das Gespräch. Die Polizei weist darauf hin, bei versuchten Telefonbetrügereien immer die zuständige Dienststelle zu informieren. Am Telefon sollten keine persönlichen oder finanziellen Daten preisgegeben werden. Weitere Tipps wie sie sich vor Trickdieben und Betrügern schützen können, finden Sie unter www.polizei-beratung.de.