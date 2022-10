Die Kriminalpolizei hat nach intensiven Ermittlungen am Mittwoch in den frühen Morgenstunden ein Anwesen in Leinsweiler durchsucht und dabei etwa 1000 Cannabispflanzen beschlagnahmt. An dem Einsatz waren auch Spezialkräfte beteiligt – insgesamt etwa 80 Personen. Bei der Durchsuchung wurden ein 36-jähriger und ein 30-jähriger Mann, beide ohne festen Wohnsitz, festgenommen. Sie waren nach Angaben der Polizei für den Anbau und Betrieb der Indoor-Plantage verantwortlich. Darüber hinaus wurde bei der Durchsuchung der Wohnung eines dritten mutmaßlichen Tatbeteiligten, einem 33-jährigen Mann aus der Südpfalz, ein fünfstelliger Bargeldbetrag beschlagnahmt.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Landau wurden der 36-jährige und der 30-jährige Mann dem Ermittlungsrichter beim Amtsgericht Landau vorgeführt. Gegen beide wurde Haftbefehl erlassen. Sie wurden umgehend in Justizvollzugsanstalten verbracht. Der 33-Jährige kam wieder auf freien Fuß. Der 36-Jährige hingegen ist laut Poliezi dringend verdächtig, für den Betrieb einer weiteren Cannabisplantage mit verantwortlich gewesen zu sein, die bereits im April dieses Jahres im Kreis Südliche Weinstraße entdeckt wurde. Bei den damaligen Ermittlungen waren zwei weitere mutmaßlich an dem Betrieb der Anlage beteiligte Männer festgenommen worden. Die Ermittlungen, auch zur konkreten Tatbeteiligung aller Tatverdächtigen, dauern an.