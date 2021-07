Wer kann Angaben zu einem roten Kleinbus machen, der am Samstagmorgen gegen 6.30 Uhr auf der A65 bei Landau als Geisterfahrer in Richtung Karlsruhe unterwegs war? Das fragt die Polizei in Edenkoben, die für die Autobahn zuständig ist. Nach ihren Angaben gingen mehrere Notrufe wegen des Falschfahrers bei den Kollegen der Polizeiinspektion Landau ein. Zeugen zufolge soll der Kleinbus bei Landau-Nord auf die Richtungsfahrbahn Neustadt aufgefahren, aber dann entgegen der Fahrtrichtung in Richtung Karlsruhe gefahren sein. Mehrere Streifenwagen der Polizei machten sich auf die Suche, fanden den Falschfahrer aber nicht. Wer Angaben zu dem Vorfall machen kann oder selbst gefährdet wurde, wird gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Edenkoben unter der Telefonnummer 06323 9550 oder per Mail an piedenkoben@polizei.rlp.de zu melden.