Ein 18-jähriger Rollerfahrer ist auf der Flucht vor der Polizei gestürzt und hat sich dabei verletzt. Die Beamten wollten den jungen Mann am späten Donnerstagabend auf der L544 kontrollieren. Der Rollerfahrer flüchtete. Nach einer kurzen Verfolgung wollte der 18-Jährige laut Polizei vor der Auffahrt auf die B38 in einen Feldweg abbiegen, dabei stürzte er. Der Grund für die Flucht konnte schnell ermittelt werden: Der 18-Jährige konnte für den Roller keine gültige Fahrerlaubnis vorweisen. Durch den Sturz zog sich der junge Mann leichte Verletzungen zu. Er wurde zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Der Roller wurde sichergestellt und gegen den Fahrer ein Strafverfahren eingeleitet.