Unbekannte haben am Freitagmittag einen orange-schwarzen Kreidler Florett Roller in der Weißenburger Straße in Bad Bergzabern gestohlen. Laut Polizei ist auf der Vorderseite des Zweirads ein schwarz-weißer Aufkleber. Bereits einige Tage zuvor war versucht worden, den Roller zu entwenden. Hinweise nimmt die Polizei unter Telefon 06343 93340 entgegen.