Unbekannte haben einen grün-schwarzen Roller aus einem Anwesen in der Hauptstraße in Bornheim gestohlen. Nach Angaben der Polizei hat sich die Tat in der Zeit zwischen Freitagabend und Samstagmorgen ereignet. Das Fahrzeug stand im Hof des Geschädigten und hatte einen Wert von rund 1000 Euro. Die Polizei bittet um Hinweise unter Telefon 06341 2870.