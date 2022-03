Hat sich ein Dieb einen schlechten Scherz erlaubt und ist es vielleicht doch ein Versehen gewesen? Laut Polizei wurde einer 77-jährigen Frau am Dienstag zwischen 15.40 und 17.25 Uhr im Schwimmbad in der Kurtalstraße ein neuwertiger Rollator gestohlen. Der Dieb habe seinen alten gegen den neuen Rollator der Badbesucherin eingetauscht. Die Polizei bittet um Hinweise unter der Telefonnummer 06343 93340 oder per E-Mail an pibadbergzabern@polizei.rlp.de.