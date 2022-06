Gleich für vier Dächer hat Peter Siebert mit Handwerkern, Planern und Gästen am Dienstag Richtfest in den Uferschen Höfen in Landau gefeiert. Beim Umbau des Altstadtquartiers in der Theaterstraße legt er ein ordentliches Tempo vor und hat sich mit Denis Baumann von DB Wohnbau einen Partner ins Boot geholt, der ebenfalls Ahnung vom Geschäft hat. Derzeit sind in den Uferschen Höfen bis zu 45 Arbeiter täglich auf sechs Baustellen beschäftigt. Acht Dächer stehen noch aus. Am künftigen Marktplatz im Viertel wird jetzt das Fundament für einen Neubau gelegt, der unter anderem einen Waschsalon und den Unverpackt-Laden beherbergen wird. Der Weinheimer investiert rund 24 Millionen Euro in das Quartier, das Wohnen und Arbeiten kreativ verbinden und außerdem zur Keimzelle einer neuen Kulturlandschaft in der Stadt werden soll. 2025 soll es fertig sein.