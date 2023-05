Die DRK Rettungsdienst Südpfalz GmbH freut sich über sechs neue Fahrzeuge. Einerseits werden dadurch die Mitarbeiter entlastet, andererseits profitieren auch die Patienten von der Investition.

Seit Mitte Mai sind fünf neue Rettungswagen in den Einsatzbereichen der Rettungswachen Landau, Bad Bergzabern, Bundenthal und Pirmasens unterwegs, in der Rettungswache Herxheim steht ein neuer Notfall-Krankenwagen. Die Gesamtkosten pro Fahrzeug ohne medizinische Ausstattung und Tragesysteme belaufen sich auf rund 157.000 Euro, wie das DRK mitteilt.

Alle Fahrzeuge sind mit überlebensnotwendigen Geräten ausgestattet, wie etwa einem mobilen Absauggerät, einer Beatmungseinheit oder einem Zwölf-Kanal-EKG-Gerät samt Defibrillator. Des Weiteren können über Telemedizin alle wichtigen Untersuchungsergebnisse bereits vorab an die versorgende Klinik übermittelt werden, was einerseits wichtige Zeit spart, andererseits kann sich das Klinikpersonal dadurch frühzeitig auf den eintreffenden Patienten vorbereiten.

Neue Fahrtragen entlasten Mitarbeiter

Für eine nachhaltige Reduzierung der körperlichen Belastung im Rettungsdienst sorgen laut Mitteilung in allen neuen Fahrzeugen elektrohydraulische Fahrtragen, die so die Mitarbeitenden spürbar entlasten und ein noch attraktiveres Arbeitsumfeld schaffen. „Die Einführung dieser modernsten Rettungswagen mit diesen neuen Tragesystemen stellt im Rettungsdienst eine Art Zeitenwende dar“, betont DRK-Rettungsdienst-Südpfalz-Geschäftsführer Jürgen See. Insgesamt werde das DRK in der Südpfalz in diesem Jahr neun dieser Tragesysteme einführen und damit dann mit elf landesweit eine Spitzenposition zur Umsetzung dieser Technik einnehmen.

„Im Jahr 2022 leistete die DRK Rettungsdienst Südpfalz GmbH mit mehr 300 Mitarbeitern 79.871 Einsätze, bei denen mit den Rettungsfahrzeugen insgesamt 2,35 Millionen Kilometer zurückgelegt wurden“, heißt es in der Mitteilung. Die Gesellschaft betreibt den öffentlich-rechtlichen Rettungsdienst einschließlich der Krankentransporte in den Städten Landau, Pirmasens und Zweibrücken und den Landkreisen Germersheim, Südwestpfalz und Südliche Weinstraße.

Info

Weitere Informationen zum DRK Rettungsdienst in der Südpfalz gibt es unter www.rd-suedpfalz.drk.de.