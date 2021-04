Na, da war wohl ein Dieb mit ganz speziellem Geschmack am Werk. Wie die Polizei berichtet, haben unbekannte Täter im Zeitraum von Dienstag, 19.30 Uhr, bis Mittwoch, 16 Uhr, die Beifahrerscheibe eines Subaru eingeschlagen, der auf dem Parkplatz des Anwesens Hubertusstraße 54 in Schwanheim geparkt war. Aus dem Fahrzeuginneren wurden ein Paar ungetragene Reiterstiefel und ein Inhalationsgerät für Pferde gestohlen. Der Schaden des Diebesgutes beläuft sich auf 1300 Euro. Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Pirmasens unter der Telefonnummer 06331 5200 oder per E-Mail an kipirmasens@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.