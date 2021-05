Der am Birnbach ansässige Reiterverein Landau darf einen neuen Pferdestall mit zehn Boxen bauen, obwohl das im Außenbereich geschehen soll. Im Außenbereich sind eigentlich nur privilegierte Vorhaben zulässig, beispielsweise landwirtschaftliche Aussiedlungen oder auch Anlagen zur Energiegewinnung. Insofern wird für den Verein eine Ausnahme gemacht, aber aus gutem Grund. Der Stall soll neben einer Reithalle errichtet werden, die schon 2007 genehmigt worden ist. Der neue Stall nördlich des Weges Am Birnbach ist Voraussetzung für den Abriss eines bestehenden Gebäudes, das südlich des Weges und damit im Naturschutzgebiet am Ebenberg steht. Auch ein weiterer Stall und ein neuer Reitplatz nördlich des Weges sind bereits genehmigt. Kurz: Das Vereinsgelände „wandert“ Schritt für Schritt aus dem Naturschutzgebiet heraus. Nach Möglichkeit soll dazu künftig auch das Gelände des ehemaligen französischen Schwimmbads genutzt werden. Der Bauausschuss hat dem Vorhaben einstimmig zugestimmt.