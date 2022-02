Unter dem Motto „Zufällig genial?“ traten in diesem Jahr 52 Teilnehmer mit insgesamt 31 Forschungsprojekten beim Regionalwettbewerb „Jugend forscht – Schüler experimentieren“ in der Südpfalz an, um einen der begehrten Preise und Auszeichnungen zu erringen.

Die Gewinner dieses Regionalwettbewerbs wurden mit Urkunden, Preisgeldern und Sonderpreisen ausgezeichnet. Die Erstplatzierten qualifizierten sich automatisch für den Landeswettbewerb in der nächsten Runde bei der BASF in Ludwigshafen Ende März (Jugend forscht) beziehungsweise in Ingelheim Ende April (Schüler experimentieren). Die Jugend-forscht-Landessieger werden zum Bundeswettbewerb eingeladen.

Das Naturwissenschaftliche Technikum Künkele (NTK) in Landau war zum wiederholten Mal Austragungsort und stellte wieder personelle und organisatorische Unterstützung bereit. Zusammen mit dem weiteren Patenunternehmen Daimler-Mercedes-Werk Wörth startete am 10. Februar 2022 in Landau der Regionalwettbewerb „Jugend forscht – Schüler experimentieren“ des bundesweit bereits zum 57. Mal ausgetragenen Nachwuchswettbewerbs, der damit Deutschlands größter Wettbewerb von Jungforscherinnen und Jungforschern ist.

Wettbewerb nur virtuell möglich

Aufgrund der noch anhaltenden Corona-Pandemie wurde der Wettbewerb auch in diesem Jahr nicht als Präsenzwettbewerb sondern virtuell durchgeführt. Die Nachwuchsforschern stellten die Ergebnisse ihrer Experimente und Forschungen einer Jury im online-Meeting vor. Ihre Projekte beschäftigten sich mit konkreten Problemstellungen aus den Themenfeldern Arbeitswelt, Biologie, Chemie und Technik. Die Teilnehmenden waren Schüler der Gymnasien und Gesamtschulen beziehungsweise Lernkreisen der Stadt Landau, Bad Bergzabern, Bolanden, Dahn, Frankenthal, Herxheim, Ingelheim, Kirchberg, Neustadt, Rülzheim, Worms und Wörth.

Schüler bis 14 Jahren

Diese Schüler bis 14 Jahren wurden in der Sparte Schüler experimentieren in folgenden Themenfeldern ausgezeichnet:

Schüler experimentieren Arbeitswelt:

3. Preis: Laura Schaubhut, Jonas Cornet und Maximilian Schwartz „Der Multifunktionsgeldbeutel“ (Gymnasium im Alfred-Grosser-Schulzentrum Bad Bergzabern)

2. Preis: Theo Sechting und Lorenz Kirst „Entwicklung von mechanischen Treppenstufen für körperlich beeinträchtigte Menschen“ (Jugend forscht AG Neustadt)

1. Preis: Christoph Detzel „Ampel an, Jacke aus“ (Europa Gymnasium Wörth) mit Weiterleitung zum Landeswettbewerb

Schüler experimentieren Biologie:

3. Preis: Lionel Toplek und Finley Frühauf „Bakterien in der Schule“ (Sebastian Münster Gymnasium Ingelheim)

2. Preis: Àgost Andràs Uglik „Formen und Reaktionen des Pflanzenverhaltens in verschiedenen Lebenssituationen“ (Ausonius Gymnasium Kirchberg)

1. Preis: Sofie Rimmelspacher und Mia Janina Malolepszy „Der Zucker in der Bananenmilch: gemessen und geschmeckt“ (Europa Gymnasium Wörth) mit Weiterleitung zum Landeswettbewerb

Schüler experimentieren Chemie:

3. Preis: Ella Bergfeld und Hiba Najibi „Weg mit dem Fleck“ (Otto-Hahn-Gymnasium Landau)

2. Preis: Jakob Weidmann „Dreck weg dank Weinstein“ (Otto-Hahn-Gymnasium Landau)

1. Preis: Yamur Popova Nikolaeva „Bananenschalen, nicht schön, aber nützlich“ (Europa Gymnasium Wörth) mit Weiterleitung zum Landeswettbewerb

Schüler experimentieren Technik:

3. Preis: Lorenz Kirst und Theo Sechting „Entwicklung von mechanischen Händen für praktische Anwendungen“ (Jugend forscht AG Neustadt)

2. Preis: Florentin Mann und Paul Dahlke „Smarte Lampe“ (Jugend forscht AG Neustadt)

1. Preis: Silas Wester „Smarter CO2-Warner“ (Gauß-Gymnasium Worms) mit Weiterleitung zum Landeswettbewerb,

Schüler von 15 bis 21 Jahren

Die Schüler von 15 bis 21 Jahren wurden in der Sparte Jugend forscht in folgenden Themenfeldern ausgezeichnet:

Jugend forscht Arbeitswelt:

3. Preis: Leandro Rettig, Christian Kubik und Leon Scherer „Mehlstaubexplosion“ (Gauß-Gymnasium Worms)

2. Preis: Pascal Ritter „Erfordert die bakterielle Belastung des Geldes eine Änderung unseres Zahlungsverhaltens?“ (Priv. Gymnasium Weierhof am Donnersberg Bolanden)

1. Preis: Sophie Conrath und Zoe Holler „Umweltfreundliches Feuerwerk“ (Gymnasium im Alfred-Grosser-Schulzentrum Bad Bergzabern) mit Weiterleitung zum Landeswettbewerb

Jugend forscht Biologie:

3. Preis: Soffie Gomez „Die Auswirkung von Musik auf die Ausdauerleistung von 16-18 Jährigen“ (Gymnasium im Alfred-Grosser-Schulzentrum Bad Bergzabern)

2. Preis: Anna Huppert und Marie-Therese Dury „weggeworfene Zigarettenstummel – wie gefährlich sind sie?“ (Otfried-von-Weißenburg-Gymnasium Dahn)

1. Preis: Leon Dudenhöffer und Elias Fosselmann „Die Genies des Waldes – Zwischen Hexenkessel, Bratpfanne und Labor“ (Gymnasium im Pamina-Schulzentrum Herxheim) mit Weiterleitung zum Landeswettbewerb

Jugend forscht Chemie:

3. Preis: Leonie Felz und Lea Huber „Sauber durch Abfall?!“ (Gymnasium im Pamina-Schulzentrum Herxheim)

2. Preis: Anna Spielberger „Untersuchung von Fleischersatzprodukten“ (Otto-Hahn-Gymnasium Landau)

1. Preis: Josephine Link und Viviane Rumsey „Erst durch die Schleuder, dann durchs Labor – Analyse von Honig“ (Otfried-von-Weißenburg-Gymnasium Dahn) mit Weiterleitung zum Landeswettbewerb