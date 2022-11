Annweiler. Der Rathausplatz in Annweiler wird am ersten Adventswochenende zum Weihnachtsdorf. Eröffnet wird der Markt am Freitag ab 17 Uhr mit der Übergabe einer Sitzbank durch den Zonta Club Bad Bergzabern und einer Feuershow.

An allen Veranstaltungstagen wirken Vereine, Kindergärten und Schulen mit, zudem gibt es für Kinder ein abwechslungsreiches Programm. Der Weihnachtsmarkt hat am Freitag von 17.30 bis 22 Uhr geöffnet, am Samstag von 13 bis 22 Uhr und am Sonntag von 11 bis 19 Uhr. Den Abschluss bilden die Trifelsherolde am Sonntag um 16 Uhr mit weihnachtlichen Liedern.

Das Museum unterm Trifels wird am Sonntag ab 11 Uhr seine Pforten öffnen. Im Erdgeschoss haben die Nachbildungen der Reichskleinodien des Trifelsvereins und die Nachbildung der Heiligen Lanze der Generaldirektion Kulturelles Erbe Rheinland-Pfalz ihr barrierefreies Winterquartier bezogen. Im Vortragsraum bringen zwei Annweilerer Gästen die Burgenvielfalt der Region näher: Gezeigt werden maßstabsgetreue Burgmodelle des Modellbauers Kurt Stuck. Darüber hängen Bilder südpfälzischer Burgen des Fotografen Christian Fernández Gamio. Eine Etage höher kann das kürzlich in die Dauerausstellung aufgenommene Stadtmodell von Kurt Stuck bewundert werden.

Außerdem besteht die Möglichkeit, die bis zum 30. November verlängerte Sonderausstellungen „Bodenlos“ von Betty Beier und „Little Pfalz“ des Fotografen Benedikt Hild zu sehen. Nebenan zeigt Heinz Eckerle aus Gossersweiler-Stein die Sammlung seiner Zinnfiguren.

Das „Kunschdhaisl“ neben dem Museum ist ebenfalls mit von der Partie. Es hat am Samstag ab 14 Uhr und am Sonntag ab 11 Uhr geöffnet. Neben einer Adventsausstellung gibt es eine Kinderaktion, Sonntag ab 16 Uhr Livemusik mit den „Wiskey Diving Ducks“, Glühwein, Punsch, Süppchen und mehr. Außerdem wird gewichtelt: Kinder und Erwachsene können während der Öffnungszeiten gut erhaltene gebrauchte Dinge nett verpackt im Kunschdhaisl abgeben. Die Mitbringsel kommen in den Wichtelsack, aus dem man sich am Weihnachtsmarkt ein Überraschungsgeschenk ziehen darf.