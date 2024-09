Wer in Landau essen gehen möchte, hat die Qual der Wahl. Doch welcher Restaurant-Besuch lohnt sich? Google-Bewertungen können helfen.

Die Überraschung ist groß, wenn man in die Suchmaschine die Begriffe „ Landau“, „Pfalz“ und „Restaurant“ eingibt. Sage und schreibe 106 Treffen erscheinen dann in einer langen Liste – versehen mit Kontaktdaten, Fotos und Öffnungszeiten. Beim zweiten Blick zeigt sich jedoch, dass auch Betriebe außerhalb des Stadtgebiets aufgeführt sind. Generell ist genaues Hinschauen in Sachen Online-Suchmaschine angeraten! Denn wie sich die jeweiligen Bewertungen der Gastronomiebetriebe konkret zusammensetzten, darin bleibt Google nebulös. Ein Beispiel: Sowohl Sushi Daily als auch Omas Dampfnudeln werden jeweils mit der bestmöglichen Bewertung „fünf von fünf Sternen“ bedacht – allerdings nur von wenigen Leuten. Der Sushiladen in der Dammühlstraße hat 16 Rezensionen, der Dampfnudelstand auf dem Marktplatz zehn. Das RHEINPFALZ-Ranking berücksichtigt deshalb nur Restaurants ab 100 Bewertungen und wird mit der Note 4,9 bei 160 Rezensionen von dem arabischen Imbiss Mola angeführt.

„Liebevoll und frisch angerichtet“ ist in der Kommentarspalte zu lesen. „Fantastisches Essen, toller Service, ansprechendes Ambiente“ in einem „hübschen, kleinen Restaurant mit freundlichen Angestellten“. Die „Angestellten“, das ist die Familie Farmawi , die das Mola betreibt. Mutter Layla steht jeden Tag in der Küche und bereitet alles frisch zu, wie Sohn Osamah sagt. Alle arbeiten mit Herzblut und Leidenschaft in dem to-go-Betrieb mit, der seit Mitte Dezember 2022 in der Kronstraße zu finden ist. „Wir freuen uns über die guten Bewertungen im Internet, das ist eine schöne Anerkennung“, sagt Osamah. Besonders beliebt bei der Kundschaft ist die Falafel-Rolle „Beyrut“, die unter anderem mit Humus, Roter Beete, eingelegter Gurke und Granatapfel gefüllt ist.

Smoothies und Fischteller

Generell sind die Landauer Gastronomiebetriebe bei Google hoch bewertet, nur ganz wenige finden sich mit unter vier Sternen, darunter die Nordsee- und Kochlöffel-Filiale. Die Punktzahl von 4,8 erreichen gleich mehrere Restaurants. So Toms Näschtl in der Thomas-Nast-Straße mit 151 Bewertungen. Gelobt wird vor allem das Frühstück des Lokals in dem „unscheinbaren Haus.“ „Der Kaffee und das Essen waren mega! Sehr besonders, insbesondere für Vegetarier und Veganer“, lautet eine der vielen begeisterten Kommentare.

Die finden sich auch zum Angebot im Saftladen Mr. Mango in der Ostbahnstraße, der sich bei 186 Rezensionen ebenfalls über eine 4,8-Bewertung freuen kann. Die Nutzerrezensionen bescheinigen ein „entspanntes Ambiente“, „leckere und super fruchtige Smoothies“ und „sehr freundliches Personal.“

Mit 130 Bewertungen ebenfalls in der Riege des 4,8er-Clubs findet sich der Burgerladen Vikings Food. Der Schwerpunkt liegt allerdings auf dem Lieferservice. Es gibt nur wenige Sitzplätze in dem kleinen Laden in der Weißenburgerstraße. Das ist auch das Manko, wenn man sich die Rezensionen durchliest. Ein wirklich schönes Ambiente bietet der Raum nicht, dafür wird ein top Service und Preis-Leistungs-Verhältnis gelobt: „Alles war superlecker! Auf jeden Fall nur zu empfehlen!“

Ebenfalls mehrmals ist im Google-Ranking die Bewertung mit 4,7 Sternen zu finden. So mit 217 Bewertungen der Sushi-Laden „Kyo Sushi & Grill Landau“. „Wir sind neu hier und haben Online nach einem Sushi Restaurant gesucht. Es war sehr lecker, toll angerichtet und frisch zubereitet“, lautet eine Gästebewertung. „Ein hübsches, ruhiges Ambiente, sehr freundliches Personal und extrem leckeres Essen zu fairen Preisen“, eine andere.

Beste Pizza in Deutschland?

„Eines der besten Restaurants in Landau“ ist laut Google-Nutzer das indische Restaurant Tandoori in der Nußbaumgasse (497 Bewertungen, 4,7 Sterne). „Essen ist immer perfekt und sehr lecker“, bescheinigt einer, „hervorragendes Essen, Service sehr angenehm“, ein anderer, der zudem die Nummer 566 der Speisekarte (Navratan Kormader) weiterempfiehlt.

Ganz andere Gerichte gibt es bei der Friesenstube in Arzheimer Rohrgasse auf den Tellern. In der Kommentarspalte der 320 Google-Bewertungen wird das Restaurant als „kulinarische Entdeckung in der Pfalz“ gefeiert. „Einmal kurz Nordseeurlaub! Sind total begeistert“, ist zu lesen, „Megamegamega!“, lautet das Fazit.

„Sehr leckeres und frisches Essen“, gibt es laut der Kommentarspalte bei Joul’s Food in der Meerweibchenstraße (300 Bewertungen, 4,7 Sterne). Das diese offenbar aufmerksam gelesen wird, schreibt eine Gästin: „Wir waren heute das erste Mal im Joul's essen. Ich war schon so richtig gespannt, da wir die vielen tollen Bewertungen vorab gelesen haben.“ Fazit der Verfasserin: Fünf von fünf Sterne.

Nicht unerwähnt soll bleiben, dass es eine weitere Fünf-Sterne-Bewertung bei Google gibt, die allerdings kein Restaurant mit Sitzmöglichkeit betrifft, sondern den Lieferservice Milas Pizza in der Mörzheimer Hauptstraße: 182 Bewertungen bescheinigen ein „super leckeres, frisches Essen“, ein „überragendes Preis-Leistung-Verhältnis“ und „die beste Pizza im Umkreis“. Ein Gast aus dem Sauerland schreibt begeistert: „Ich würde mal behaupten diese Pizzeria gehört zu den BIG FIVE in ganz Germany.“ Na dann, Mahlzeit!