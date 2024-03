Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Nach dem Aus für eine Radbrücke zum Horst beginnt die Aufarbeitung. Noch kann die Stadt nicht erklären, wieso sich die Kosten verdoppeln. Die Frage ist, wie es weitergeht.

Er habe „leider schlechte Nachrichten“, meldet sich Bürgermeister Lukas Hartmann (Grüne) am Dienstagabend am Ende des Hauptausschusses unter dem Punkt Verschiedenes zu Wort: Die Radbrücke über Maximilianstraße und Bahnlinie zum Horst würde zu teuer werden – um gut fünf Millionen Euro (wir berichteten bereits), was in etwa einer Verdoppelung der Kosten entspricht. Zu diesem Zeitpunkt hat sich der Bürgermeister wieder gefasst. Doch die Enttäuschung bei den Grünen war groß, die Brücke an der Queich sollte eines ihrer Aushängeschilder der Verkehrswende werden.

Bauamtsleiter Christoph Kamplade ist tief zerknirscht. Er weiß: „Ich stehe da im Fokus.“ Denn er hat mehrfach erklärt, auch in der jüngsten Stadtratssitzung, dass es keine Probleme gebe. „Das hat der Wahrheit entsprochen“, versichert Kamplade. Noch vor zehn Tagen habe er „keinerlei Hinweise gehabt, dass eine Kostensteigerung solcher Dimensionen passieren könnte“. Es sei zumindest ein Glücksfall, dass dies jetzt erkannt worden sei, nicht erst nach Baubeginn.

Viele Puzzleteilchen

Indes: Eine wirkliche Erklärung kann Kamplade trotz intensiver Fehlersuche nicht liefern. Gefunden habe man lediglich „viele Puzzleteilchen“.