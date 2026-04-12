Nun ist es so weit: Das Quartierszentrum im Landauer Horst öffnet nach rund einem Jahr Umbau seine Türen – und die Stadtverwaltung lädt zur Feier ein.

Wie die Stadt mitteilt, zieht das Quartiersmanagement Horst in die Räume der ehemaligen Sparkassenfiliale am Danziger Platz ein. Gefeiert wird am Samstag von 11 bis 15 Uhr auf dem Danziger Platz. Das neue Quartierszentrum sei der Treffpunkt für den Stadtteil, heißt es in der Einladung. Künftig fänden sich dort das Büro des Quartiersmanagements, Beratungsangebote, Räume für Vereine sowie Platz für Sport- und Freizeitaktivitäten.

Die Verwaltung kündigt ab 11 Uhr Programm für die ganze Familie an. Nach der offiziellen Eröffnung sollen Clown Giovanni und Kinderschminken für Unterhaltung bei den kleinen Gästen sorgen. Außerdem gebe es Kuchen von den Kitas und Schulen im Stadtteil sowie Getränke und Snacks.

Parallel dazu ist auf dem Danziger Platz ein großer Flohmarkt. Die Teilnahme ist kostenlos, stattdessen wird um eine Kuchenspende für die Kitas und Schulen gebeten. Verkauft werden dürfen zum Beispiel Kleidung, Spielsachen, Haushaltswaren oder Antiquitäten. Wer einen Stand anmelden möchte, kann sich an das Quartiersmanagement unter Telefon 06341 136191 oder per E-Mail an QMHorst@landau.de wenden.