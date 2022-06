Ein bislang unbekannter Fahrer eines Quads hat am Dienstagvormittag in der Weinstraße in Bad Bergzabern einen Auffahrunfall verursacht und ist geflüchtet. Wie die Polizei berichtet, fuhr der komplett schwarz gekleidete Fahrer auf den Wagen einer 76-jährigen Autofahrerin, die verkehrsbedingt anhalten musste. Der Schaden wird auf rund 1500 Euro geschätzt. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise unter Telefon 06343 93340.