[aktualisiert 15.42 Uhr] Der Umzug des Purzelmarkts in Billigheim-Ingenheim ist nach einem Unfall gegen 11.25 Uhr abgebrochen worden. Ein selbstgebautes Fahrradmobil ist laut Polizei auf abschüssiger Strecke immer schneller geworden und nach rechts von der Fahrbahn abgekommen. Acht Zuschauer, darunter vier Kinder, wurden von dem außer Kontrolle geratenen Fahrzeug erfasst und verletzt. Sieben davon leicht, ein Erwachsener schwer. Zwei geparkte Fahrzeuge wurden nicht unerheblich beschädigt, es entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 40.000 Euro.

Der Festumzug wurde vom Veranstalter wegen des Vorfalls abgebrochen und für beendet erklärt, das Festprogramm fand im weiteren Verlauf auf der Purzelmarkt-Reiterwiese seine Fortsetzung. Die Polizei geht aktuell von einem technischen Defekt an der Bremsanlage aus, das Fahrzeug wurde für weitere Untersuchungen sichergestellt. Die Ermittlungen zur Unfallursache laufen. Zeugen, die während des Umzugs in Billigheim Bilder oder Videos vom Fahrradmobil gefertigt haben, werden gebeten, diese der Polizei Landau per E-Mail an pilandau@polizei.rlp.de zu senden.

