Der in Landau ansässige Wellpappenhersteller Progroup hat Anfang Oktober 2021 erstmals in der Unternehmensgeschichte einen Umsatz von über einer Milliarde Euro zu verzeichnen. Darüber hinaus konnte das Vorjahres-Ergebnis bereits vor Jahresende 2021 überschritten werden. Dieser Erfolg trage nicht nur der konsequenten Investitions- und Wachstumspolitik des familiengeführten Unternehmens Rechnung, heißt es in einer Pressemitteilung, er spiegele auch den aktuellen Trend hin zu verstärktem Onlineshopping und nachhaltigen Verpackungen wider. „Bereits seit dem dritten Quartal 2020 ist die Nachfrage nach Wellpappe europaweit extrem hoch. 2021 hat sich diese Dynamik sogar noch verstärkt. Eine Entwicklung, die wir über alle Märkte hinweg beobachten“, wird Jürgen Heindl zitiert, Gründer und Vorstandsvorsitzender von Progroup. Wesentliche Treiber dieser Entwicklungen sind, neben einer sich stetig entwickelnden konjunkturellen Erholung, der boomende Internethandel und das allgemein veränderte Konsumverhalten.