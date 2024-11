Die nächste Sammlung für Problemabfälle ist am Samstag, 9. November, von 8.30 bis 11.30 Uhr im Wertstoffwirtschaftszentrum Süd bei Billigheim-Ingenheim. Bürger aus dem Kreis SÜW können dann privaten Problemmüll kostenlos entsorgen. Pro Haushalt dürfen bis zu 50 Kilogramm oder 50 Liter abgegeben werden, ausschließlich in geschlossenen Behältern und Verpackungen. Gewerbebetriebe, die Problemabfälle entsorgen lassen möchten, können sich direkt mit der SAM GmbH (Telefon 06131 982980) in Verbindung setzen. Abgegeben werden können etwa Farben, Lacke, Lösungsmittel, Reinigungsmittel, Pflanzenschutzmittel und Giftstoffe in haushaltsüblichen Kleinmengen. Gebrauchtes Motoren- und Getriebeöl wird nicht angenommen. Weitere Informationen gibt es im SÜW-Wertstoff-Wegweiser 2024, unter www.suedliche-weinstrasse.de/abfall und in der SÜW-Wertstoff-App.