Nach zwei verschobenen Anläufen soll ab Montag der Schwanenweiher geleert werden, damit der Boden von Faulschlamm befreit und abgedichtet werden kann. Die noch verbliebenen Fische werden mit elektrischem Strom betäubt. Ökologisch Wertvolle werden umgesetzt, die übrigen sollen an die Tiere des Reptiliums verfüttert werden. Die spannende Frage wird sein, wie viele Zutaten für eine würzige Fischsuppe a la Marseille, die stets mit Croûtons und Knoblauchmayonnaise gereicht wird, sich noch in dem Wasser tummeln – äh, nein, wie viel Leben es überhaupt noch in dem Weiher gibt. Denn beim letzten Umkippen des Gewässers im Sommer 2019 waren Hunderte Fische verendet, darunter auch ein großer Wels. Der trübe Fond am Grund des Kessels – Letzteres ist tatsächlich ein Fachbegriff aus dem Festungsbau für zu flutende Flächen vor den Mauern – birgt vermutlich noch die eine oder andere Überraschung. Beispielsweise ist noch im vergangenen Sommer öfter eine vermutlich ausgesetzte Schildkröte im Wasser gesichtet worden.