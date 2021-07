Der Präsident des Landauer Lions-Clubs, Stephan Pellegrini, hat sein Amt an Helmut Braun übergeben. In seiner Ansprache blickte Stephan Pellegrini auf ein pandemiebedingt außergewöhnliches Jahr zurück. Beispielsweise wurde der traditionelle Flohmarkt im November zum „Pop-up-Store“ im Laden in der Ostbahnstraße, der einige Wochen geöffnet war.

Der Vorstand



Präsident Helmut Braun, Vize-Präsident Andreas Doll, Past-Präsident Stephan Pellegrini, Sekretär Christian von Perbandt und Schatzmeister Matthias Moser.