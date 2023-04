Die Hauptpost in Landau zieht aus der Ostbahnstraße weg. Das hat Stadträtin Gertraud Migl (Pfeffer&Salz) am Dienstagabend im Hauptausschuss gesagt, und die Postbank hat es am Mittwoch auf Anfrage bestätigt. Sie ist Hauptmieterin im bisherigen Gebäude, Post ist Untermieterin. Der Stadtverwaltung sei davon nichts bekannt, sagte Wirtschaftsförderer Martin Messemer. Hartmut Schlegel, Pressesprecher der Postbank in Bonn, bestätigt, dass der Wegzug aus der Ostbahnstraße dauerhaft sein wird. Postbank und Post würden aber ihr „Angebot ohne Einschränkungen wie bisher fortführen“. Neuer Standort werde die Markstraße 35, das ehemalige Commerzbank-Gebäude, wo bereits neue Räume angemietet worden seien. Diese müssten aber erst noch hergerichtet werden. Einen genauen Umzugstermin gebe es daher noch nicht. Migl hatte von September gesprochen. Wie berichtet, hat das Postgebäude einen neuen Eigentümer, Phoenix Living, der es zu 26 Wohnungen und zwei großen Ladenflächen umbauen will. Er hatte mit Postbank und Post über einen Verbleib an der angestammten Adresse verhandelt.