Die Commerzbank wird ihre Filiale in Landau in der Marktstraße 35 „perspektivisch“ schließen. Das hat die Bank auf Anfrage der RHEINPFALZ mitgeteilt. Das Filialnetz in der Region wird auf sieben Standorte beschränkt. Man habe während der Pandemie festgestellt, dass Beratung sehr gut mit weniger Filialen funktioniere, unterstreicht ein Unternehmenssprecher. Ihre täglichen Bankgeschäfte könnten Kunden schnell, bequem und rund um die Uhr digital erledigen.