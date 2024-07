Das eigene Wohnviertel kennt man selbst am besten. Umso mehr ärgert man sich womöglich über manche Pläne der Stadt. Jetzt werden Bürger dazu eingeladen, Projektideen für das Gebiet Kaiserslautern-Ost einzureichen.

Der Verfügungsfonds für das Städtebaufördergebiet Kaiserslautern-Ost ruft Bürger, Vereine und Institutionen auf, bis zum 8. August Pläne zu schmieden. Diese sollen das Gebiet Kaiserslautern-Ost und seine Einwohner positiv beeinflussen und auf die Bedürfnisse dort lebender Menschen abgestimmt sein.

„Mit dem Verfügungsfonds können wir schnell und unkompliziert Projekte im Gebiet unterstützen, die auf Ideen von Bürgerinnen und Bürgern, Vereinen oder Institutionen basieren“, berichtet Ute Rottler, Quartiersmanagerin im Gebiet Kaiserslautern-Ost. 5000 Euro stehen im Verfügungsfonds bereit. Eine Förderung kann sowohl anteilig als auch zu 100 Prozent erfolgen.

Über die eingereichten Projekte soll bei einer ersten Sitzung des Fonds am 15. August, um 16 Uhr im Stadtteilbüro Grübentälchen in der Friedenstraße 118 gesprochen werden, an der auch Interessierte teilnehmen können. Weitere Informationen und die erforderlichen Unterlagen sind auf der Homepage der Stadt Kaiserslautern im Bereich „Leben-Wohnen-Umwelt“ im Unterbereich „Planen-Bauen-Wohnen“ unter „Städtebauförderung“ abrufbar.