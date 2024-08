Weil er in Bad Bergzabern Polizisten bedroht hat, muss sich ein 58-Jähriger wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte verantworten. Wie die Polizei berichtet, war der Mann am Freitagmorgen gegen 6.30 Uhr auf der wache erschienen und hatte über Schmerzen geklagt. Eine Fahrt mit dem verständigten Rettungsdienst in ein Krankenhaus lehnte er jedoch ab. Wenige Minuten später sei er erneut aufgetaucht. Dieses Mal hatte er eine Holzlatte dabei. Er zog mit den Worten, die Holzlatte gegen Personen einsetzen zu wollen, in Richtung Weinstraße davon. Auf Höhe der Kettengasse wurde er gegen 7.20 Uhr von Polizisten gestoppt. Als er diese erblickt, ging er auf sie zu und bedrohte sie mit der erhobenen Holzlatte. Noch bevor der Mann einen Schaden anrichten konnte, wurde er in Gewahrsam genommen und in ein Krankenhaus gebracht.