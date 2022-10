Eigentlich war die Polizei wegen Ermittlungen in einer anderen Sache zu der Firma eines Mannes in Billigheim-Ingenheim gekommen. Doch als die Streife eintraf, fuhr der Mann gerade mit einem Auto vor. Und dabei stimmte so einiges nicht. Laut Polizei waren an dem VW französische Kennzeichen angebracht, die nicht für den Wagen ausgegeben sind. Eine gültige Fahrerlaubnis konnte der Beschuldigte auch nicht vorweisen. Und dann stellten die Beamten auch noch Auffälligkeiten bei dem Mann fest, die auf den Konsum von Betäubungsmitteln hindeuteten. Ein Drogen-Vortest reagierte positiv auf Kokain. Zu allem Überfluss fanden die Polizisten bei dem Beschuldigten auch noch verschreibungspflichtige Medikamente, die ihm ein Bekannter aus Frankreich mitgebracht haben will. Die Polizei stellte sie sicher und leitete Strafverfahren gegen den Mann wegen Urkundenfälschung, Fahrens ohne Fahrerlaubnis, Trunkenheit im Verkehr, Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz, gegen das Kraftfahrzeugsteuergesetz und gegen das Arzneimittelgesetz ein. Auch die Führerscheinstelle wird informiert.