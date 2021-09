Die Polizei warnt vor Schockanrufen im Bereich von Bad Bergzabern. Bereits in den vergangenen Tagen war über diese Betrugsmasche im Kreis Südliche Weinstraße informiert worden. Unbekannte gaukeln vor, dass einem Angehörigen etwas Schreckliches zugestoßen sei, dass die Person in einem Verkehrsunfall verwickelt sei, um dadurch Geld zu ergaunern. Die Beamten weisen darauf hin, dass man am Telefon niemals Auskunft über persönliche oder finanzielle Verhältnisse oder andere sensible Daten geben sollte. Hinweise werden unter Telefon 06341 2870 entgegengenommen.