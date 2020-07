Einen Ehestreit haben Beamte der Polizeiinspektion Edenkoben am Montagabend beendet. Zunächst kam es zu einer verbalen Auseinandersetzung zwischen den Eheleuten, in deren Verlauf der Ehemann seiner Gattin das Abendessen ins Gesicht warf. Anschließend trat er seiner Frau in den Bauch. Sie konnte flüchten, sich in einem Zimmer verbarrikadieren und die Polizei verständigen. Der Mann musste bis auf Weiteres die gemeinsame Wohnung verlassen, teilt die Polizei mit. In einem Strafverfahren muss er sich nun verantworten. Die Polizei appelliert: Gewalt in Beziehungen sollten nicht privat bleiben. Darüber zu sprechen, ist für viele ein Tabu. Wer Gewalt in einer Beziehung erlebt, soll unbedingt die Polizei verständigen. Jede Polizeidienststelle bietet und koordiniert eine Opferberatung gemeinsam mit der Interventionsstelle an. Die zuständige Interventionsstelle für den Bereich der Polizeiinspektion Edenkoben ist unter der Telefonnummer 06341 381922 zu erreichen.