Beamte der Polizeiinspektion Landau haben am Freitagmorgen in der Zeit zwischen 7.30 Uhr und 8.30 Uhr vor dem Göcklinger Kindergarten Verkehrskontrollen durchgeführt. Schwerpunkt war dabei die Überwachung der ordnungsgemäßen Sicherung der Kinder in den Fahrzeugen. Von etwa 20 kontrollierten Fahrzeugführern müssen zwei mit einem Bußgeld rechnen, weil ein Kind nicht vorschriftsgemäß gesichert war. Kinder müssen bis zu einer Größe von 1,50 Meter oder bis zu einem Alter von zwölf Jahren in einem Kindersitz mitfahren. Wer ein Kind nicht vorschriftsmäßig sichert, muss mit einem Bußgeld von 30 Euro rechnen; wer es gar nicht sichert, mit 60 Euro und einem Punkt.