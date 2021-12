Die Bundespolizei hat am Donnerstagmittag im Landauer Bahnhofstunnel einen 19-jährigen mutmaßlichen Drogendealer erwischt. Wie die Beamten mitteilen, nahmen sie einen prägnanten süßlichen Duft wahr und sprachen den jungen Mann darauf an. Der 19-Jährige griff daraufhin in seine Unterhose und holte einen schwarzen Stoffhandschuh heraus. Drinnen befand sich Marihuana in diversen verkaufstypischen Verpackungsgrößen. Bei der Durchsuchung fanden die Beamten weitere Marihuana-Portionen in einer Bauchtasche. Die Bundespolizisten verständigten daraufhin die Kriminalpolizei, die den jungen Mann übernahm. Die Landauer Kollegen „staunten nicht schlecht, als sie feststellten, dass es sich bei dem Beschuldigten um einen alten Bekannten handelte“, teilt die Bundespolizei weiter mit. Gegen den jungen Mann liefen zuvor zwei Verfahren wegen des Verdachts des Handels mit Betäubungsmitteln, nun sind es drei.