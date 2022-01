Die Polizei ermittelt gegen vier Personen, aus deren Gruppe am Bad Bergzaberner Ludwigsplatz am Montag gegen 18.50 Uhr mehrfach die rechtsextreme Parole „Sieg Heil“ gerufen wurde. Wie die Beamten mitteilen, handelt es sich um drei Männer im Alter von 22, 26 und 30 Jahren sowie um eine 17-jährige Frau. Die Rufe wurden von Polizisten wahrgenommen, die die Versammlungen in der Kurstadt überwacht hatten. Es ergaben sich keine Hinweise darauf, dass es sich bei den Personen um Versammlungsteilnehmende handelte, teilt das Polizeipräsidium Rheinpfalz weiter mit. Gegen die Personen wird wegen der Verwendung von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen ermittelt. Die Straftat kann mit einer Freiheitsstrafe von bis zu drei Jahren oder einer Geldstrafe geahndet werden.