Die Polizei in Edenkoben sucht nach einem Lastwagenfahrer, der nach einem Unfall auf der A65 in Höhe der Anschlussstelle Dammheim Fahrerflucht begangen hat. Nach Angaben der Polizei wurde am Dienstag gegen 13.15 Uhr ein 45 Jahre alter LKW-Fahrer, der auf der Autobahn in Fahrtrichtung Karlsruhe unterwegs war, von einem weißen Laster überholt. Dabei soll es sich um einen weißen Zwölftonner der Marke DAF mit spanischem oder französischem Kennzeichen gehandelt haben. Dieser überholende Lastwagen sei plötzlich auf die rechte Fahrspur gekommen, weshalb der 45-Jährige ebenfalls nach rechts ausweichen musste. Ein auf dem Verzögerungsstreifen fahrender 48-Jähriger erschrak durch das Fahrmanöver und fuhr einen Leitpfosten um. Der Unfallverursacher im weißen LKW machte sich aus dem Staub. Die Polizei bittet Zeugen des Vorfalls, sich unter der Telefonnummer 06323 9550 zu melden.