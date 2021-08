Seit 2015 sammeln die SBK-Märkte in der Region Landau-Südliche Weinstraße Pfandbons für den guten Zweck. Jetzt wurden erneut 1810 Euro aus den Märkten in der Taubensuhlstraße und in der Johannes-Kopp-Straße dem Kinderschutzbund LD-SÜW überreicht. Damit hat die Dieter-Kissel-Stiftung bislang fast 23.500 Euro an den Verein gespendet. Die Spenden sollen sowohl den offenen Eltern-Kind-Treff im Landauer Mehrgenerationenhaus am Danziger Platz als auch die Präventionsarbeit des Fachbereichs Kinderschutzdienst in Schulen und Kitas stärken. Der Eltern-Kind-Treff ist ein offenes Familienbildungsangebot für Eltern und deren Kinder bis drei Jahre, bei dem Mütter und Väter sich austauschen und Kleinstkinder erste soziale Erfahrungen in der Gruppe machen. Bei der Präventionsarbeit des Kinderschutzdienstes steht der Schutz von Kindern vor Gewalt im Zentrum.