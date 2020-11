Eigentlich wollten die Landauer Pfadfinder dieses Jahr ihr 70-Jähriges Bestehen feiern. Doch die meisten Aktivitäten mussten wegen Corona abgesagt werden.

Unter den abgesagten Aktionen sind der Hungermarsch an Christi Himmelfahrt, die Aktion „Lass dich Überraschen“ mit dem Rückblick auf den Stamm Juni, die Abschlussparty und – das war die schwerste Entscheidung – das lang geplante Stammessommerlager mit 150 Pfadfindern an der Ostsee. Das teilen die Landauer Pfadfinder mit.

Die Sommerferien nutzte jede Gruppe anders: mit Fahrradtouren, Freibadbesuchen, einem Ausflug in den Kletterpark und dem Bau eines Insektenhotels. Bei einem kleinen Hungermarsch Anfang September mit 60 Teilnehmern in kleinen Gruppen kamen fast 10.000 Euro für ein Brunnenbau-Projekt in Tansania zusammen. Infos zu den Pfadfindern gibt’s im Netz unter www.dpsg-landau.de.