Der Fachkräftemangel im Gastronomiebetrieb wirkt sich nicht nur auf Restaurants aus: Die Mensa am Universitätsstandort Bürgerstraße in Landau sollte am Montag öffnen, bleibt aber geschlossen. Das teilt das Studierendenwerk Vorderpfalz mit. Grund sei Personalmangel, sagt Sprecher Thomas Mosthaf. Die Mensa werde so lange geschlossen bleiben müssen, bis das notwendige Personal gefunden worden ist.

