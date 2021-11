Unbekannte haben am Wochenende in der Kurtalstraße in Bad Bergzabern ein Pedelec der Marke Raleigh, des Typs Corby, gestohlen. Nach Angaben der Polizei war das schwarze Damenrad vor dem Anwesen mit der Hausnummer 26 abgestellt. Der Schaden wird auf rund 2400 Euro geschätzt. Die Polizei bittet um Hinweise unter Telefon 06343 93340.