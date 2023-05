Ein Unbekannter hat am vergangenen Montag ein Pedelec in der Lessingstraße in Bad Bergzabern gestohlen. Laut Polizei handelt es sich um ein Rad der Marke Cube Stereo Hybrid 120 Race 625. Dieses befand sich in einem von außen nicht einsehbaren Vorgarten. Vermutlich musste der Täter das Rad schieben, da der Bordcomputer, der zum Fahren benötigt wird, abmontiert war. Der Schaden wird auf rund 4000 Euro beziffert. Die Polizei bittet um Hinweise unter Telefon 06343 93340.