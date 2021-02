Wer war der Schuldige? Wie die Polizei berichtet, sind zwei Autos am Donnerstag gegen 10.30 Uhr in der Weinstraße in Edenkoben miteinander kollidiert und wurden beschädigt. Grund: Beide Autofahrer parkten zeitgleich rückwärts aus. Keiner der beiden wollte dem Unfall verursacht haben. Der Zusammenstoß wird nun ein Fall für die Bußgeldstelle. 35 Euro werden fällig, wenn die Sorgfaltspflicht beim Zurücksetzen nicht beachtet wurde, 80 Euro und ein Punkt, wenn andere Verkehrsteilnehmer gefährdet wurden.