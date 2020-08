Das Parken auf dem Parkplatz im Edenkobener Industriegebiet kostet künftig Geld. Das hat der Stadtrat nun entschieden. Ein Tagesticket gibt es für 1,50 Euro. Der Platz wird überwiegend von Arbeitnehmern genutzt. Die gebührenpflichtige Zeit ist zwischen 7 und 19 Uhr. Wochenenden und Feiertage bleiben kostenfrei. Komplett kostenlos können Fahrer am Kirchberg-Parkplatz ihre Fahrzeuge abstellen. Für Wohnmobile wurde eine Gebühr von zehn Euro für 24 Stunden beschlossen. Der dortige Parkscheinautomat wird durch einen elektronischen ersetzt, an dem nur noch bargeldlose Zahlung möglich ist. Der bisherige Automat war in der Vergangenheit mehrfach aufgebrochen worden. Wie die Stadt künftig mit den Gebühren für die Parkplätze an der Alla-Hopp-Anlage und am Fritz-Claus-Weg verfahren möchte, soll in einer der nächsten Sitzungen behandelt werden.