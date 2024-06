Am Dienstag ist zwischen 18.05 und 20.30 Uhr in der Torgasse in Bad Bergzabern ein von einem Zustelldienst abgestelltes Paket aufgerissen worden. Der Inhalt wurde gestohlen, teilt die Polizei mit. Wer hat die Tat beobachtet? Die Polizei bittet Zeugen unter der Telefonnummer 06343 93340 oder der E-Mail pibadbergzabern@polizei.rlp.de um Hinweise.