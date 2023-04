Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Nach zwei Jahren der Pandemie-Entbehrungen lechzt so manche Pfälzer Seele nach einer Schorle auf einem der vielen Weinfeste in der Region. Die gibt es zum Glück wieder. Doch vielerorts in der Südpfalz fehlt es an Helfern, die solche Feste erst möglich machen.

„So, wie es dieses Jahr gelaufen ist, geht es in Zukunft auf keinen Fall noch mal“, resümiert Antje Roeper. Die Arzheimerin hatte die traditionelle Weinkerwe ihres Heimatortes Ende