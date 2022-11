Nach 47 Berufsjahren in der Verbandsgemeinde Landau-Land geht Walter Sauerhöfer in den Ruhestand. Mit einer Feierstunde wurde der 63-Jährige von Verbandsbürgermeister Torsten Blank und seinen Kollegen in den Ruhestand verabschiedet. Keiner war länger in der Verbandsgemeindeverwaltung beschäftigt als er: Als Azubi und Kind der Verbandsgemeinde kam der „Knöringer Junge“ 1975 – drei Jahre nach Gründung – zur Verbandsgemeinde, machte die Ausbildung als Verwaltungsangestellter und im Anschluss die Ausbildung in der gehobenen Beamtenlaufbahn. Fast sein ganzes Berufsleben war Walter Sauerhöfer in den VG-Werken beschäftigt. Sein beruflicher Weg ging vom Sachbearbeiter zum stellvertretenden Werkleiter. 2009 wurde er zum Werkleiter. Den kompletten Aufbau der Infrastruktur im Wasser- und Abwasserbereich in Landau-Land hat er in dieser Zeit begleitet und einen jährlichen Wirtschaftsplan von rund vier Mio. Euro zu verantworten. „Für mich war es ein Traumjob, den ich mit Freude auf den Ruhestand, aber auch mit Wehmut verlasse. Wir waren ein tolles Team!“, dankte Sauerhöfer. Ab dem 1. Dezember wird Christian Dennler die Verantwortung für die VG-Werke Landau-Land übernehmen. Der 34-jährige ist seit zwei Jahren Mitarbeiter in Landau-Land und hat nach einer Ausbildung Wasser- und Umweltingenieurwissenschaften studiert.