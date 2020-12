LANDAU. In Landau gibt es ein neues Hörgeräte-Studio. Weyrauch hat eine Niederlassung in der Marktstraße 35 eröffnet, wo zuvor Geers Hörgeräte beheimatet war.

Die Hauptniederlassung der Weyrauch-Hörgeräte-Studios ist in Karlsruhe-Durlach, berichtet Frank Weyrauch, Hörakustikmeister und Inhaber der vier Niederlassungen, darunter die neue in Landau. Weyrauch ist auch in Karlsruhe Mitte und in Rülzheim vertreten. „Bei uns steigen die Verkaufszahlen seit der Pandemie. Die Leute achten anscheinend derzeit mehr auf ihre Gesundheit.“

Bereits ab 50 plus könne das Hörvermögen so stark nachlassen, dass im Alltag Hörprobleme auftreten, sagt der Fachmann. „Bereits bei ersten Anzeichen einer Hörschwäche sollten Betroffene ein Hörakustikstudio aufsuchen.“ Wenn beispielsweise der Fernseher immer lauter gestellt werden müsse, damit man was verstehe. Ebenso, wenn einer Unterhaltung nicht mehr gefolgt werden könne, aufgrund von Nebengeräuschen, berichtet der Hörakustikmeister. Führungskräften, die einzelne Gespräche in Meetings nicht mehr herausfiltern könnten, gerieten möglicherweise in Stress.