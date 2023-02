Bei der RTL-Show „Deutschland sucht den Superstar“ am Samstag, 4. Februar, ab 20.15 Uhr tritt wieder ein Kandidat aus der Südpfalz an: der 23-jährige Melino Winterstein aus Ingenheim.

Für die Jubiläumsstaffel hat er „If I Ain’t Got You“ von Alicia Keys und „Rock with You“ von Michael Jackson einstudiert. Er habe schon als Kind immer in seinem Zimmer oder unter der Dusche gesungen, zitiert ihn der Sender. Melino Winterstein hat aber noch nie auf einer Bühne gestanden, doch Entertainment als sein großes Hobby gepflegt. Jetzt will er die Feuertaufe gleich vor großem Publikum bestehen, wenn er beim Casting die nächste Runde erreicht.