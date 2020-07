Ein neuer Fall von Covid-19 hat sich am Donnerstag in der Verbandsgemeinde Edenkoben bestätigt. Das teilt das Gesundheitsamt mit, das für den Kreis Südliche Weinstraße und die Stadt Landau zuständig ist. Insgesamt wurden hier seit Ausbruch der Pandemie 228 Erkrankte gemeldet, 222 sind wieder gesund, fünf gestorben. Im Landkreis Germersheim ist seit der am Mittwoch gemeldeten Corona-Neuinfektion kein neuer Fall hinzugekommen. Wie das dortige Gesundheitsamt mitteilt, gelten zwölf Personen derzeit als krank und 182 der 200 Erkrankten wieder als gesund. Sechs Menschen sind gestorben.