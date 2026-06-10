Um den Landauer Sommer, das Fest des Federweißen oder den Nikolausmarkt künftig noch besser zugänglich zu machen, schafft die Gesellschaft „StadtLeben“ in Abstimmung mit dem Beirat für die Teilhabe von Menschen mit Behinderung und dem Beauftragten für die Belange von Menschen mit Behinderung fünf neue barrierefreie Kabelbrücken an. Das teilt die Stadt mit. Die Brücken ersetzen die alten Elemente und ermöglichen während Veranstaltungen auf dem Rathausplatz sichere und einfachere Übergänge über Kabel- und Versorgungsleitungen. Die Fraktion Bündnis 90/Die Grünen hatte das Anliegen im Herbst 2025 in den Stadtrat eingebracht.