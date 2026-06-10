Mit einer feierlichen Veranstaltung hat die Verbandsgemeinde Herxheim mehrere neue Einsatzmittel offiziell an die Feuerwehr übergeben. Sie ersetzen teils uralte Vorgänger.

Laut der Mitteilung der Verbandsgemeinde (VG) Herxheim wurden ein mobiles Notstromaggregat, ein Kommandowagen, eine neue Drehleiter sowie ein Mehrzwecktransportfahrzeug 3 für die Wehr angeschafft. „Insgesamt stehen die nun übergebenen Fahrzeuge und Geräte gemeinsam mit der ebenfalls vorgestellten Gerätewagen-Technik für Investitionen von fast 1,7 Millionen Euro“, heißt es in der Mitteilung weiter. Hinter jeder Beschaffung stünden intensive Planungen, umfangreiche Vergabeverfahren und zum Teil lange Lieferzeiten. Während Kommandowagen und Drehleiter vergleichsweise schnell geliefert werden konnten, mussten bei anderen Beschaffungen deutlich längere Zeiträume überbrückt werden.

Drehleiter für über eine Million Euro

Das mobile Notstromaggregat wurde zur Sicherstellung der Einsatzbereitschaft des Feuerwehrhauses Herxheim bei länger andauernden Stromausfällen beschafft. Die Gesamtkosten liegen laut VG bei 87.162,89 Euro.

Der neue Kommandowagen dient der Wehrleitung künftig als geländegängiges Dienstfahrzeug. Die Anschaffungskosten liegen bei 63.507,02 Euro, rund die Hälfte davon wird gefördert.

Besondere Aufmerksamkeit galt nach Angaben der Verbandsgemeindeverwaltung der neuen Drehleiter, die ein rund 20 Jahre altes Vorgängermodell ersetzt und damit den neuesten rechtlichen Vorgaben und dem aktuellen Stand der Technik entspricht. Die Gesamtkosten belaufen sich auf 1.059.823,80 Euro; vorgesehen sind Fördermittel des Landes Rheinland-Pfalz sowie eine Zuwendung des Landkreises Südliche Weinstraße.

Die Beschaffung des Mehrzwecktransportfahrzeugs 3 wurde bereits im September 2021 gefasst. Nach deutlicher Verzögerung konnte das Fahrzeug endlich im April 2026 abgeholt werden. Es ersetzt ein 39 Jahre altes Fahrzeug. Kostenpunkt nach Angaben der VG: 345.926,27 Euro. Eine Landeszuwendung und eine Zuwendung des Landkreises Südliche Weinstraße wurden hierfür bewilligt.

Wichtige Investition für Sicherheit

Bürgermeister Christian Sommer würdigte bei der Übergabe sowohl die Investitionen als auch den Einsatz der Feuerwehrangehörigen. Die Wehr brauche moderne und verlässliche Technik. „Mit diesen Beschaffungen investieren wir ganz bewusst in die Sicherheit unserer Bürgerinnen und Bürger und in die gute Arbeit unserer Einsatzkräfte.“

Jedes der Fahrzeuge und das Notstromaggregat erfüllten wichtige Zwecke im Einsatzalltag, betonte Wehrleiter Jürgen Fink. „Zusammen verbessern sie unsere Einsatzbereitschaft, unsere Führungsfähigkeit und unsere Sicherheit ganz erheblich.“

Bei der Veranstaltung wurden die Mittel offiziell übergeben und anschließend von Pfarrerin Rahm und Kaplan Gabriel Kimmle gesegnet.